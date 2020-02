신세계센트럴시티 '청년커피LAB', iF 디자인 어워드 본상 수상

이번 iF 디자인 어워드에는 약 56개국 에서 총 7298개의 후보작들이 출품됐으며 지난달 21일부터 23일까지 독일 함부르크에서 3일에 걸쳐 심사가 진행됐다. 약 20여개국 70여명의 전문 심사위원단이 최종 수상작을 선정했다.

iF 디자인 어워드는 독일의 마케팅 컨설팅 회사인 인터내셔널 포럼 디자인사가 수여하는 상으로 ‘미국의 IDEA 어워드’, ‘독일의 레드닷 디자인 어워드’와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.

[아시아경제 차민영 기자] 신세계센트럴시티는 청년 창업지원 공간 ‘청년커피LAB’이 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 'iF 디자인 어워드 2020'에서 본상을 수상했다고 17일 밝혔다.