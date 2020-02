시진핑 "中 코로나19 대응 조치, 국제적으로 인정 받고 있어"

인민일보는 캐나다 등 각국 정부와 주요 정당들이 중국의 코로나19 저지를 위한 노력에 격려를 보냈다고 알렸다. 중국 정부가 취하고 있는 정책들이 국제적으로 인정받고 있다는 점을 부각하기 위한 노력으로 풀이된다. 실제 세계보건기구(WHO) 등도 상당 부분 중국의 노력을 상당 부분 평가하는 분위기다. 하지만 미국 서명·청원 사이트인 '체인지닷오알지(change.org)'에서는 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장이 중국을 두둔하고 있다며, 사퇴를 촉구하는 청원이 나오는 등 반발 여론도 있다.

