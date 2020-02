밸런타인데이 "상술이다" vs "일년에 한번뿐" 갑론을박

소비자들 "가격에 비해 품질 별로" vs "마음을 나누는 것" 성인남녀 10명 중 7명 밸런타인데이나 각종 기념일로 피로감 느껴 '돈이 많이 들고 아깝다' 58.8% 전문가 "소비자 현명한 소비 필요"

