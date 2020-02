"사생활 문제 때문" 양준일, 유튜브 영상 돌연 삭제

한편 양준일은 1991년 데뷔해 '리베카', '가나다라마바사' 등의 노래를 발표했다. 그는 지난해 JTBC '투유 프로젝트 - 슈가맨 3'로 오랜만에 방송에 복귀해 팬미팅, 음악방송 출연 등 다양한 일정을 소화하고 있다. 최근에는 유튜브 'OFFICIAL 양준일' 채널을 개설해 팬들과 소통하고 있다. 해당 채널은 현재 구독자 수 4만5000명을 돌파했다.

앞서 양준일은 'OFFICIAL 양준일'이라는 유튜브 채널을 개설한 후 지난 9일 촬영장 뒷이야기를 담은 첫 영상을 올렸다.

양준일은 12일 자신의 유튜브 채널에 'YOU HUMBLE ME'라는 제목의 영상을 게재한 후 돌연 삭제했다. 양준일이 해당 영상을 삭제한 이유는 기부 활동에 등장한 아이들의 사생활이 노출될까 우려했기 때문인 것으로 알려졌다.