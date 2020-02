광주은행, 2019년도 당기순이익 1733억 원 기록…사상 ‘최대’

100년 은행으로 성장하기 위해 올해 4대 경영전략으로 ▲광주·전남지역 영업력 확대 ▲내실있는 질적성장 ▲미래성장동력 발굴 ▲지역의 동반자 역할과 포용금융 강화를 제시한 광주은행은 올해의 슬로건으로 ‘Only One Way, Rebuilding KJB’로 설정하고 이를 위한 3대 실천운동으로 ‘3-One’을 전개하기로 했다.

