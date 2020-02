시리아 내전 격화에 소극적인 이라크군...부활하는 'IS'

이라크는 앞서 미국이 이란 혁명수비대의 가셈 솔레이마니 사령관을 제거한 이후 반미 여론이 강해지면서 이라크 의회가 이라크 내 미군의 철군 결의안을 올리는 등 대미관계가 악화됐다. 이후 1월 내내 IS 소탕작전이 전개되지 못했다가 지난달 30일부터 미국과 다시 연합작전을 이어가기로 합의했다고 발표는 했지만, 여전히 대미관계가 불안한 흐름을 보이고 있다. 이라크는 미국을 비롯한 국제동맹군의 항공지원 없이 IS 소탕작전을 이어나가기 어려운 상황으로 알려졌다.

5일(현지시간) AP통신 등 외신들에 의하면 시리아 정부군은 러시아의 지원 속에 반군 마지막 근거지인 시리아 북서부 이들립 지역에 대한 공세에 재돌입했다. 이에따라 이들립 지역에서만 50만명 이상의 난민이 추가로 발생했다. 이라크에서는 정부가 이라크군에 미국 및 서방 국제동맹군과의 IS 소탕작전에서 국제동맹군의 지원이나 협력을 구하지 말라고 공식 통보했다는 소식이 전해졌다. 시리아와 이라크 양국의 압박이 적어지면서 IS가 다시 활동할 여유를 얻고 있다.