'방법' 감독 "성동일, CG 필요없이 자체적으로 악귀 비주얼"

'방법'은 한자 이름, 사진, 소지품으로 죽음에 이르게 하는 저주 '방법' 능력을 가지고 있는 10대 소녀와 정의감 넘치는 사회부 기자가 IT 대기업 뒤에 숨어 있는 거대한 악과 맞서 싸우는 이야기를 그린다. 배우 엄지원, 성동일, 조민수, 정지소 등이 출연하며 영화 '부산행'의 연상호 감독이 집필했다. 10일 밤 9시 30분 첫방송.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.