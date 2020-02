美의 신종 코로나 방지 조치에…中 "부적절하게 과잉 대응" 비판

유관국의 이성과 냉정, 과학적인 판단과 대응을 요청한 중국 외교부는 "중국은 투명하고 책임 있는 자세로 상황을 공개하고 WHO, 국제 사회와 협력을 강화하길 원한다"면서 "우리는 이 전쟁에서 가능한 빨리 이길 자신감과 능력이 있다"고 언급했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.