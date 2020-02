[주간증시 리뷰]신종 코로나 공포에 짓눌린 코스피… 5% 이상 하락 마감

30일에는 신종 코로나 확산 우려가 이어지며 전일 대비 1.71% 하락 마감했다. WHO는 30일 긴급위원회를 재소집하는 등 전염병 관련 불안감이 확대됐다. 춘절 이후 개장한 대만 증시에서 IT 업종을 중심으로 한 매도세가 짙어지면서 국내 IT 업종이 동반 하락했다. 31일 역시 신종 코로나에 대한 공포에 증시가 짓눌리며 전 거래일 대비 28.99포인트(1.35%) 내린 2119.01로 한 주를 마감했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.