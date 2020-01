한국당 "확진자 정보 즉각즉각 공개하고 中 입출국 최소화해야"

한국당 차원에서 바이러스 확산 방지를 위한 범국민 캠페인 '바이러스 NO ! 건강 OK !'도 실시한다. 일단 바이러스 전파를 막는 4가지 행동 실천 수칙(▲마스크 꼭 쓰기 ▲30초 손 씻기 ▲악수 안하기 ▲기침은 팔꿈치)을 마련하고, 국민들에게 캠페인 전단지를 제작해서 배포할 방침이다. 또 사람들이 많이 모이는 행사를 가급적 축소하거나 소규모단위로 개최하는 한편 악수 대신 손으로 하트를 만들어 '사랑합니다' 인사를 하는 것을 모든 예비후보에게 권유하기로 했다. 또 내주 열리는 TF 4차 회의는 환자수용병원 또는 검역 사각지대 관련 현장방문으로 진행하는 것을 검토한다.

