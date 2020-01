[시론]고객은 보이는 만큼 만족한다

여기서 전방 종업원과 후방 종업원의 프로세스를 구분 짓는 구분선을 가시선(Line of Visibility)이라고 한다. 서비스 블루프린트에서는 가시선 위쪽의 활동을 전방 종업원이 담당하고 후방 종업원이 아래쪽의 지원 프로세스를 담당한다. 이 구분선을 가시선이라고 부르는 이유는, 고객이 가시선 아래의 활동을 볼 수 없기 때문이다.

