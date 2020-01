"명절 앞두고 못 받은 결제대금, 114에 물어보세요"

김한성 KT IS 114사업본부장은 "경기 침체의 여파를 더 크게 느낄 수 밖에 없는 중소기업과 소상공인을 지원하기 위해 이번 서비스를 준비했다"며 "번호안내 114는 앞으로도 국민의 어려움에 공감하고 이를 지원할 수 있는 서비스 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.