미·유럽 증시 새해부터 '질주'

[아시아경제 뉴욕=김봉수 특파원] 미국ㆍ유럽 증시가 중국의 경기부양 의지 등에 힘입어 새해 첫날부터 거침없이 질주했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)의 3대 주요 지수는 모두 사상 최고기록을 경신했다. 특히 IT 대표주인 애플은 이날 사상 처음 주당 가격이 300달러를 넘어 미국 경제에 대한 낙관을 고스란히 반영했다.

