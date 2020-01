송은 아트큐브 김하나 개인전…캔버스 표면의 이야기

김하나 작가는 런던예술대학교 첼시 칼리지 오브 아트 앤 디자인 순수미술전공 학사를 졸업했다. 개인전 'Little Souvenir(갤러리 기체, 서울, 2018)', 'Glacier Landscape(신한갤러리 광화문, 서울, 2016'를 개최했으며 '올오버(하이트컬렉션, 서울, 2018)', '그림과 조각(시청각, 서울, 2018)' 등 다수의 그룹전에 참여했다.

