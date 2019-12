삼성중공업 임직원 일동, 3억5500만원 모금액 전달

이날 모금액 전달식 직후에는 사회복지공동모금회에서 전국 1500여 개 기업·기관 가운데 나눔에 적극적으로 동참한 기업에 주는 ‘The Best 착한 일터’ 현판이 삼성중공업에 전달됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.