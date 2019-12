'쇼 음악중심' 아이유 'Blueming' 이번에도 출연 없이 1위

MBC '쇼 음악중심' 12월 셋째주 1위 곡 / 사진=MBC 방송 캡처

[아시아경제 임주형 인턴기자] 가수 아이유가 MBC 예능 프로그램 '쇼 음악중심' 1위를 차지했다.

21일 방송된 MBC '음악중심'에서는 12월 셋째주 1위가 공개됐다. 이날 1위 후보곡으로는 가수 백예린의 'Square(2017)'와 가수 성시경, 아이유의 '첫 겨울이니까', 그리고 아이유의 곡' Blueming'이 올랐다.

접전 끝에 이날 방송에서 'Blueming'이 1위로 선정됐다. 아이유는 방송 출연 없이 1위 트로피를 거머쥐어 눈길을 끌기도 했다.

한편 이날 MBC '음악중심'에서는 김재환, 마미손(feat. 유진박), 김현철, 김영철, 세정, Stray Kids, 골든차일드, 밴디트, 슬리피 (feat. 리쿼), Y군 (feat. 빅죠), 세븐어클락, 하이브로, 뉴키드, WE IN THE ZONE 등 여러 그룹이 출연했다.

