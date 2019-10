새 셈법 요구 김정은, 美 무력카드에 압박받나

이런 상황에서 IS 수괴의 사망은 협상 결렬 시 미국 측이 취할 수 있는 대북 무력 카드를 보여주는 계기가 될 수 있다. 협상이 틀어져 북측이 ICBM 시험 발사를 통해 긴장을 극대화할 수도 있지만, 이 경우 도널드 트럼프 미국 대통령은 북한에 대한 군사작전을 지시할 가능성을 배제할 수 없다. 북측도 강조하던 정상 간의 신뢰가 깨질 경우 미국 측은 북한이 가장 두려워하는 북한 지도부 제거를 목표로 할 여지가 충분하다.

연말 시한으로 美 압박 중 IS 수괴 사망 북미 협상 결렬로 도발시 美 군사 작전 가능성 보여줘