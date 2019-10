[아시아경제 유현석 기자] 테스나 테스나 131970 | 코스닥 증권정보 현재가 43,650 전일대비 1,450 등락률 +3.44% 거래량 163,059 전일가 42,200 2019.10.15 14:26 장중(20분지연) close 는 신규SOC 및 RF증설에 따른 투자를 위해 반도체 테스트 장비를 Teradyne (Asia) Pte Ltd 외 2곳으로부터 양수하기로 결정했다고 15일 공시했다. 양수 금액은 약 158억4900만원이다.

