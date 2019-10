'비긴어게인3' 박정현, '아베 마리아' 무대 성공적으로 마무리

이날 버스킹의 첫 주자로 나선 김필은 'Like A Star'를 선보였다. 뒤이어 헨리는 자신의 자작곡인 '제목 없는 Love Song'을 불렀고, 박정현은 'P.S. I Love You', 임헌일과 박정현의 'Fake Plastic Trees' 등 역대급 버스킹이 펼쳐졌다.

