마포구 ‘대한민국 지식대상’ 행정안전부장관상 수상

IoT(Internet of Things) 활용 미세먼지 저감벤치는 사물인터넷 기술을 활용해 기상상황에 따라 자동 운영되는 공기정화용 벤치다. 하루 4만1472㎡ 공기를 정화하는 기능을 갖추고 현재 마포구청 광장과 홍대 걷고싶은거리 등 2곳에 설치돼 있다. 스마트폰 무선충전 기능을 제공하며 디지털 친환경 휴식공간으로 활용되고 있다.

