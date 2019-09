[시시비비] 정치의 과잉과 행정의 부재

1887년 미국의 정치학자로 후에 대통령이 된 우드로 윌슨은 '행정의 연구'라는 논문에서 행정을 '구체적이고 체계적인 법 집행(detailed and systematic execution of law)'으로 정의하면서 정치로부터 분리해야 한다고 주장했다. 이것이 행정학의 시초다.

