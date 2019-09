美 7월 이어 금리 0.25%P 또 내려…추가 인하는 '불투명'(종합)

이번 금리 결정 과정에서 Fed 내부의 입장이 매우 혼란스러운 상황이라는 사실도 드러났다. 금리 결정 투표권이 있는 10명의 위원 중 제폼 파월 의장 등 7명의 위원들만 찬성표를 던졌다. 반대표 3명 중 제임브 불라드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 금리를 1.5~1.75%로 0.50%포인트 내리자고 주장한 반면 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재, 에릭 로젠그렌 보스턴 연은 총재는 기존 금리 수준 유지를 제안했다. 일단 Fed는 이번 성명서에 지난 5월과 7월 금리를 각각 동결ㆍ인하하면서 밝혔던 "확장세를 유지하기 위해 적절히 행동할 것(act as appropriate)"이라는 문구도 재차 포함시켜 금리 추가 인하 가능성을 열어 놓은 상태다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.