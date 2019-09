[2019허스토리②] 이현경 상무가 말하는 "나의 멘토는…"

이토록 긍정적인 그가 후배들에게 가장 해주고 싶은 말은 '어라운드 더 코너(Around the cornerㆍ모퉁이만 돌면)'. 그는 "더 이상 못 하겠다, 그만둬야겠다 싶을 때 모퉁이만 돌면 상상하지 못한 일이 나타나는 경우가 참 많았다. 오늘을 버텨낸 가치가 있다는 것은 모퉁이를 돌아야만 알 수 있었다"면서 "반대로 내게 도취돼 나 참 대단하다 느껴지던 순간에도 모퉁이를 도니 위기가 기다리고 있었다. 우리가 인생이라는 커다란 숙제 앞에 항상 겸손해야 하는 이유"라고 강조했다.

