“서비스나우, 클라우드 SaaS 종목 중 돋보이는 기대감”

[아시아경제 구은모 기자] 하나금융투자는 서비스나우(ServiceNow)에 대해 클라우드 SaaS(서비스로서의 소프트웨어·Software as a Service) 기업들에 대한 변동폭이 확대되는 가운데 향후 투자심리가 개선되면서 주가 상승 동력을 얻을 수 있을 것으로 기대된다며 현 시점을 매수 기회로 추천했다.

