"전 꼭 부쳐야 하나요" 시간·비용 줄인 완제품 명절 음식 인기

60대 여성 C 씨는 직접 장만한 음식으로 조상을 공경해야 한다면서 "시대가 아무리 변했다고 해도 모든 걸 외부에 맡기는 건 영 내키지 않는다"고 말했다. 이어 "편리한 것보다 중요한 것은 명절의 의미"라고 말했다. 그러면서 "가족들이 모여 앉아 음식을 준비하고 만드는 과정에서 정성이 들어간다. 이 모든 게 조상에 대한 공경의 의미"라고 말했다.

