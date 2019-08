美, 한국에 경어뢰 31발 판매 승인…일본엔 요격미사일

미 국방부 산하 국방안보협력국(DSCA)은 27일(현지시간) 국무부가 한국에 MK-54 AUR(all up round) 경량 어뢰의 판매를 승인했다고 밝혔다. 경어뢰는 해상 초계기에서 발사돼 잠수함 등을 공격하는 수중 유도 무기다.

