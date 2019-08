[현장]"정유라와 뭐가 다르냐" 조국 딸 졸업한 고려대 가보니, 학생들 분노

"낮은 자세로 임하겠다" 조국, 청문회 정면돌파 vs 학생들 '촛불집회' 준비

직장인들도 학생들과 비슷한 반응을 보였다. 30대 직장인 C 씨는 "문제가 있는 논문으로 입학을 했다면, 입학 취소 처분이 나와야 하는 것이 상식이라고 생각한다. 고대생들의 허탈감은 물론, 누군가는 조 후보자 딸 합격으로 탈락했을 것이 아닌가, 이것이 과연 '공정한 사회'인가"라고 성토했다.