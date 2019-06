[골프토픽] 데이, US오픈서 '우즈 전 캐디' 윌리엄스 동반

하지만 우즈가 '섹스스캔들'과 함께 어려움을 겪던 2011년 6월 US오픈 당시 애덤 스콧(호주)의 캐디로 나섰다가 해고를 당했다. 윌리엄스는 그러자 저격수로 변신했고, "우즈는 흑인 멍청이"라는 인종 차별 논란까지 곁들여 앙숙이 됐다. 2015년 발간한 자서전 '러프 탈출(Out of the Rough)'에서는 "나는 골프백을 메는 노예에 불과했다"면서 "우즈가 던진 골프채를 주울 때마다 모욕감을 느꼈다"고 폭로했다.

