풀체인지 앞둔 포드 익스플로러, 중고차 2000만원대로 '뚝'

수입차 시세도 전월 대비 평균 약 2.6% 하락했다. 시세 하락폭이 가장 큰 모델은 벤츠 C-클래스로 최저가는 -7.9%, 최대가는 -5.0% 하락했다. 2016년식 벤츠 C 220 d의 판매 대수가 많았고 지난 11월 출시한 C-클래스 부분변경 모델이 점차 중고차 시장에 풀리면서 영향을 준 것으로 분석된다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.