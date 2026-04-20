안산시-KYK 파운데이션 업무협약 체결

유소년 육성·브랜드 강화 '맞손'

이민근 시장 “안산의 새로운 랜드마크 될 것”

경기 안산 출신 세계적인 배구 스타 김연경 선수의 이름을 딴 체육관이 고향 안산에 들어선다.

안산시(시장 이민근)이 20일 케이와이케이파운데이션(KYK Foundation)과 '상록수체육관 활성화를 위한 업무협약'을 체결하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

안산시(시장 이민근)는 20일 케이와이케이파운데이션(KYK Foundation)과 '상록수체육관 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 안산이 낳은 '배구 여제' 김연경 이사장이 이끄는 재단과 협력해, 기존 상록수체육관의 명칭을 '상록수 김연경체육관'으로 변경하고 지역 체육 발전을 도모하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 ▲전국 단위 유소년 배구대회 공동 개최 ▲유소년 배구 육성 프로그램 및 클리닉 운영 ▲배구 관련 전시·기념 콘텐츠 조성 ▲기타 체육관 활성화를 위한 공동사업 등에 협력한다. 안산시는 시설 제공과 행정·운영을 지원하고, 재단은 대회 기획과 선수·지도자 네트워크 연계, 프로그램 운영을 맡는다.

또한 체육관 명칭 변경과 관련해 '김연경' 성명 사용 계약을 별도로 체결해 법적 안정성을 확보했다.

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이민근 안산시장은 "이번 협약을 통해 체육시설 활용도를 높이고, 유소년 배구 육성과 함께 '배구도시 안산'의 브랜드 가치를 강화하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

안산시(시장 이민근)이 20일 케이와이케이파운데이션(KYK Foundation)과 '상록수체육관 활성화를 위한 업무협약'을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 안산시 제공 원본보기 아이콘

한편, 안산시는 지난해부터 체육관 명칭 변경을 위해 내부 검토와 시민 의견 수렴, 관계기관 협의 등을 거쳐 왔으며, 향후 유소년 배구대회 개최 등 후속 사업을 이어갈 계획이다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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