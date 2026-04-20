"40~50대 도민이 체감할 수 있도록 복지 사각지대 해소와 제도 개선에 행정 역량을 집중하라."

박완수 경남도지사가 20일 도청에서 열린 실·국 본부장 회의에서 40~50대 맞춤형 복지 제도 마련 필요성을 말하며 '경남형 세대 복지'를 강조했다.

박 도지사는 "가족 부양과 경제적 책임을 동시에 지고 있는 4050세대가 복지 정책에서 상대적으로 소외돼 있다"며 4050세대 대상 복지 제도 개선을 주문했다.

그는 "4050세대 절반 이상이 신체 질환과 돌봄 부담을 느끼고 있다는 사회조사 통계도 있다"라며 "이들을 더는 복지 외면 세대로 두어선 안 된다"고 말했다.

그러면서 관련 부서에 ▲4050 맞춤형 건강검진 ▲문화생활 복지 바우처 제도 도입 등을 긴급 검토하라고 지시했다.

박완수 경남도지사가 실·국 본부장 회의를 이끌고 있다. [사진제공=경남도] AD 원본보기 아이콘

이어 정부의 케이패스(K-PASS) 환급 확대 관련 청소년 요금체계의 형평성 문제 가능성을 제기하며 중앙부처에 제도 개선을 요구했다.

박 지사는 "일부 구간에서 청년 요금이 청소년보다 낮아지는 사례가 발생할 수 있다"라며 "제도 개선 전까지 도 차원의 보완 대책도 검토할 필요가 있다"고 덧붙였다.

또 최근 논의 중인 헌법 개정안에 대해 "39년 만의 개헌에 전국 시·도지사들의 염원인 지방분권이 누락된 것은 문제"라며 "지방시대의 가치가 개헌안에 반드시 반영되도록 중앙정치권에 강력히 요구하라"고 했다.

이와 함께 이란 전쟁 여파로 인한 주사기 등 의료용 소모품과 농자재 가격 폭등 상황도 점검했다.

박 지사는 "현장의 자재 수급 상황을 면밀히 확인하고 사재기 등 시장 교란 행위를 차단하라"며 "도민들의 경제적 부담을 덜어줄 실질적 지원 방안도 마련하라"고 주문했다.

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아울러 지난 12일 완도 냉동창고 화재 사고와 관련해 "소방공무원 안전 확보가 필수"라며 도내 5000여명 소방공무원 대상 ▲인공지능(AI) 기반 위험 예측 및 대응 기술 도입 ▲현장 지휘 시스템 고도화를 위한 예산 투자 추진 ▲현장 대응 역량 강화를 위한 안전 환경 개선 당부를 했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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