6월 20일 개관식… 정종복 군수 현장 방문

기장군(군수 정종복)은 일광교육행복타운 조성사업 개관을 앞두고 지난 4월 17일 현장 점검을 실시하며 막바지 준비에 박차를 가하고 있다.

정종복 기장군수가 일광교육행복타운 개관을 앞두고 막바지 점검을 진행하고 있다. 기장군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 점검에는 정종복 군수를 비롯한 관계 공무원과 입주 시설 관계자들이 참여해 시설 전반을 둘러보고 운영 준비 상황과 보완 사항을 집중적으로 점검했다.

'일광교육행복타운'은 일광읍 기장대로 804일대에 지하 1층, 지상 4층 규모로 조성된 복합 교육·문화시설이다. 생활문화센터, 다목적 강당, 거점 영어 센터, 도담도담 육아센터, 다함께돌봄센터, 도서관, 인재육성지원센터, 평생학습관, 보건지소 등 다양한 시설을 갖추고 있어 교육과 돌봄, 문화, 건강 기능을 한 공간에서 통합적으로 제공한다.

특히 교육·돌봄·평생학습·건강 서비스를 연계한 통합형 운영을 통해 주민 이용 편의성을 높이고, 지역 내 교육·복지 인프라 확충에 크게 기여할 것으로 기대된다.

참석자들은 현장을 함께 둘러보며 시설 운영과 인수인계 과정에서의 개선 사항과 향후 유지관리 방안 등에 대해 의견을 공유했다.

정종복 군수는 "일광교육행복타운이 군민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 열린 공간으로 자리 잡길 바란다"며 "내실 있는 프로그램 운영과 체계적인 관리로 지역을 대표하는 교육·복지 거점으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

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기장군은 임시 운영을 통해 시설 안정성을 점검한 뒤, 오는 6월 20일 개관식을 개최하고 본격적인 운영에 들어갈 계획이다. 개관식 당일에는 영어·과학 체험행사 등 어린이와 청소년이 참여할 수 있는 다양한 프로그램도 함께 선보일 예정이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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