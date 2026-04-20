한림대동탄성심병원 연구팀, 70세 전후 폐암 3기 환자 예후 비교 분석

"70세 미만 vs 이상, 무진행 생존기간·부작용 등 유의한 차이 없어"

"적극적 표준치료 가능"

70세 이상 고령 폐암 환자도 표준치료를 적극적으로 적용할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

김정현 한림대동탄성심병원 호흡기내과 교수. 한림대동탄성심병원 AD 원본보기 아이콘

한림대동탄성심병원은 김정현 호흡기내과 교수 연구팀이 절제 불가능한 3기 비소세포폐암 환자 131명을 대상으로 동시 항암화학방사선요법(CCRT) 치료를 분석한 결과, 70세 이상 고령 환자와 비고령 환자 간 예후 차이가 유의하지 않음을 확인했다고 20일 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지 '흉부질환학 저널'에 지난해 게재됐다.

분석 대상은 2012년부터 2023년까지 한림대학교의료원 산하 4개 병원에서 치료를 받은 환자들이다. 연구팀은 70세를 기준으로 고령군 47명과 비고령군 84명을 비교했다.

치료 완료율은 고령군 89.4%, 비고령군 90.5%로 유사했다. 암 진행이 억제된 기간인 무진행 생존기간 중앙값은 고령군 9.9개월, 비고령군 12.9개월로 나타났으며 통계적으로 유의한 차이는 확인되지 않았다. 성별, 흡연 여부, 전신 상태, 동반질환 등을 보정한 분석에서도 차이는 없었다.

부작용 발생률 역시 연령에 따른 뚜렷한 차이를 보이지 않았다. 식도염은 고령군 8.5%, 비고령군 20.2%였고 방사선 폐렴은 각각 21.3%, 27.4%로 집계됐다. 호중구 감소증 발생률도 고령군 19.1%, 비고령군 15.5%로 유사한 수준이었다.

연구팀은 고령 환자에서도 높은 치료 완료율이 확인된 점에 주목했다. 표준치료를 끝까지 유지할 수 있다면 연령만을 이유로 치료를 제한할 필요는 없다는 의미로 해석된다는 설명이다.

다만 75세 이상 환자의 경우 전신 상태와 동반질환에 따라 예후 차이가 나타날 수 있어 치료 전 포괄적 노인 평가가 필요하다고 연구팀은 강조했다.

연구를 이끈 김 교수는 "이번 연구는 나이가 많다는 이유로 치료조차 포기했던 고령 폐암 환자들에게 적극적인 치료를 고려할 수 있는 객관적 데이터를 확인했다는 데 의의가 있다"며 "최근 항암제와 방사선 기술, 지지요법이 발전한 만큼 전신상태가 양호하다면 수술·항암·방사선 치료 등 적극적 치료를 고려해 볼 수 있다"고 설명했다.

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이어 "다만 75세 이상 초고령 환자는 전체 생존기간이 더 짧고 사망 위험도가 높게 나타나 치료 결정 전 신체·인지 기능, 동반질환, 약물 사용 현황 등을 종합적으로 평가하는 '포괄적 노인 평가'를 반드시 시행하고, 환자 개별 상태에 맞춘 맞춤형 치료 전략을 세우는 것이 중요하다"고 강조했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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