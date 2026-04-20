글로벌 에너지 기술 전문가들이 대전에 모여 인공지능(AI) 기반 에너지 기술의 혁신과 국제 공동연구 협력 확대를 모색한다.

한국에너지기술연구원(에너지연)은 20~21일 대전 본원에서 RD20(Research and Development 20 for Clean Energy Technologies)과 공동으로 '2026 AI for Energy' 워크숍을 개최한다고 20일 밝혔다.

이창근 에너지연 원장이 축사를 하고 있다. 한국에너지기술연구원 AD 원본보기 아이콘

RD20은 2019년 G20 에너지 장관회의에서 출범한 청정에너지 연구개발(R&D) 국제 협력 플랫폼이다. 현재 미국·캐나다·일본 등 20개국이 참여한다.

에너지연은 RD20 출범 후 국내 대표기관으로 참여하고 있다. 워크숍 국내 유치는 지난해 일본에서 열린 '제7차 RD20 총회'에서 AI for Energy 세션 공동의장을 맡은 것을 계기로 이뤄졌다.

'2026 AI for Energy' 워크숍에는 미국 로키국립연구소(NLR), 캐나다 국립연구위원회(NRC), 프랑스 국립과학연구센터(CNRS) 등 6개국 주요 연구기관 및 한국에너지기술평가원 등 국내 연구기관 전문가 140여명이 참여한다.

AI 확산에 따른 전력 수요 증가에 대응할 AI 기반 에너지 기술의 혁신과 국제 공동연구 협력 확대가 주요 논의 대상이다.

'2026 AI for Energy' 워크숍 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국에너지기술연구원 원본보기 아이콘

워크숍에서 전문가들은 전력망과 에너지 시스템의 지능화, AI 활용 연구 자동화, 예지 정비 및 이상 탐지 등 에너지 산업 전반에 적용되는 AI 융합 기술을 통한 안정적 전력 공급 방안을 논의한다. 또 주제별 국제 공동연구 협력 방안에도 머리를 맞댄다.

이호현 기후에너지환경부 2차관은 "AI 인프라 확산으로 전력 수요가 빠르게 증가하면서 안정적 전력 공급과 AI 기반의 에너지 전환이 중요해지는 시점"이라며 "정부는 AI 기반 에너지 시스템 혁신과 국제 협력을 적극적으로 지원할 계획"이라고 말했다.

이창근 에너지연 원장은 "AI는 에너지 시스템의 효율성과 안정성을 동시에 높일 핵심 기술"이라며 "워크숍을 계기로 글로벌 연구기관 간 협력을 확대하고, AI 기반 에너지 기술 분야의 공동연구 성과를 구체화할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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한편 에너지연은 워크숍을 통해 RD20 회원기관 간 협력 네트워크를 강화하고, 탄소중립 실현과 차세대 에너지 산업 경쟁력 확보를 위한 국제 협력을 지속해 확대할 방침이다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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