소득 하위 70% 대상 최대 60만원

취약계층 위해 찾아가는 서비스 운영

광주 북구가 고유가와 고물가로 신음하는 서민 경제에 활력을 불어넣기 위해 '고유가 피해지원금' 지급 준비에 총력을 기울인다. 북구는 '고유가 피해지원금'이 주민들에게 신속하고 정확하게 지급될 수 있도록 행정력을 집중하고 있다고 20일 밝혔다.

광주 북구청 전경. AD 원본보기 아이콘

'고유가 피해지원금'은 중동전쟁 여파로 인한 고유가·고환율·고물가 등 이른바 '삼중고'로 가중된 민생 부담을 완화하기 위한 정책이다. 소득 하위 70%에 해당하는 주민에게는 최대 60만 원의 지원금이 지급된다.

북구는 광주·전남 시군구 중 가장 많은 35만여 명의 주민이 지원 대상인 만큼, 업무 혼선을 막기 위해 지난 14일 부구청장을 단장으로 하는 전담 TF팀을 구성했다. TF팀은 본청 9개 부서와 27개 동 행정복지센터가 협력해 총괄운영, 지급지원, 이의신청처리, 찾아가는서비스 등 4개 팀으로 운영된다.

신청이 시작되는 오는 27일 전까지 모든 동 행정복지센터에는 별도 접수 창구가 마련되며, 지원금 총괄 콜센터를 통해 대상자 적합 여부 확인 및 각종 민원에 대응할 계획이다. 특히 신청 인원이 몰릴 것으로 예상되는 지급 첫 주에는 출생연도 끝자리에 따른 요일제를 운영하고, 현장에 자원봉사자 등 추가 인력을 투입해 혼잡을 최소화한다.

거동이 불편한 어르신이나 장애인을 위한 '찾아가는 신청 서비스'도 제공된다. 관할 행정복지센터에 유선으로 요청하면 공무원이 직접 방문해 접수를 돕는다. 북구는 복지 담당 부서를 통해 취약계층 명단을 사전에 파악하고 방문 요청이 없더라도 선제적으로 안내할 방침이다.

북구 관계자는 "이번 지원금은 경제적 위기 상황에서 민생 안정을 위해 마련된 특단의 조치인 만큼 차질 없는 지급을 위해 만반의 준비를 마쳤다"며 "단 한 명의 주민도 누락되지 않도록 홍보와 접수에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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한편 지원금 신청은 기초생활수급자와 차상위 계층은 이달 27일부터, 그 외 일반 주민은 내달 18일부터 가능하다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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