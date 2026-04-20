정부가 녹색산업 해외 진출을 지원하기 위한 민관 협력 체계를 확대하며 글로벌 시장 공략에 나섰다.

기후에너지환경부는 20일 전남 여수 소노캄에서 '녹색산업 협의체 확대 협약식 및 간담회'를 열고 공공·민간 참여를 대폭 늘린 협의체를 공식 출범시켰다고 밝혔다.

김성환 기후부 장관이 20일 전남 여수시 소노캄 호텔에서 열린 녹색산업 얼라이언스 확대 협약식에 참석하여 인사말을 하고 있다. 기후에너지환경부 AD 원본보기 아이콘

이번 협약으로 기존 74개 기관 중심의 협의체에 공공기관 14곳과 민간기업 12곳 등 총 26개 기관이 새롭게 합류했다. 이에 따라 협의체는 환경 분야를 넘어 에너지·플랜트·전력망 등 녹색 신산업 전반을 아우르는 범정부·민간 통합 플랫폼으로 확대됐다.

공공부문에서는 한국전력공사, 대한무역투자진흥공사 등이 참여해 해외 진출 지원 기능을 맡는다. 민간에서는 삼성중공업, 한화솔루션, HD현대일렉트릭, LS일렉트릭, LX인터내셔널, 에코프로HN 등 주요 기업과 중견·중소기업이 함께 참여한다.

확대된 협의체는 앞으로 해외사업 발굴부터 협력망 구축, 수주, 사후관리까지 전 과정을 지원하는 '전략적 수주 지원 플랫폼' 역할을 수행한다. 정부는 재생에너지와 전력망 등 다양한 산업을 결합한 패키지형 수주를 통해 글로벌 시장 점유율을 높인다는 계획이다.

협약식 이후 열린 간담회에서는 기업들이 겪는 인허가 지연과 자금 조달 문제 등 현장의 애로를 점검하고, 정부 차원의 지원 방안이 논의됐다. 특히 정부는 중동 지역 불확실성에 대응하기 위해 정부 간 협력(G2G)을 강화하고, 향후 복구사업 수요에 대비한 공동 수주 활동을 추진할 방침이다. 중소·중견기업 대상 금융보증 확대 등 맞춤형 지원도 병행한다.

녹색산업 협의체는 2023년 출범 이후 22개국에 총 45차례 수주지원단을 파견했으며, 정부 지원을 바탕으로 2023년 20조5000억원, 2024년 22조7000억원, 2025년 21조4000억원의 수주 성과를 기록했다.

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김성환 기후부 장관은 "녹색산업 협의체가 우리 기업과 세계 시장을 잇는 가교 역할을 할 것"이라며 "민관이 힘을 모아 글로벌 녹색 전환 흐름을 선점하겠다"고 말했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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