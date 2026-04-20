김병욱 성남시장 후보 공약 발표

'시원한 도로소통, 활기찬 순환경제' 획기적 개선

노후 고가 걷어낸 자리에 '평면 도로·스마트 신호' 도입 공약

더불어민주당 김병욱 성남시장 후보가 20일, 성남의 노후 인프라인 모란고가교와 단대고가교 전면 철거 공약을 발표했다.

김병욱 성남시장 후보. 김병욱 후보 제공 AD 원본보기 아이콘

김 후보는 "차량 통행만을 위해 세워진 두 고가교는 현재 도시 미관을 해치고 소음·먼지를 유발하는 장벽"이라며 "이를 전면 철거하고 지면 중심의 평면 도로로 완전히 전환하겠다"고 밝혔다.

고가 철거에 따른 교통 체증 우려에는 확실한 대안을 제시했다. 교각이 철거된 자리에 왕복 차선을 확보하고, 좌회전 전용 차로 신설과 스마트 신호 체계를 도입해 원활한 차량 흐름에 지장을 초래하지 않도록 하겠다는 구상이다.

아울러 공사 중 시민 불편을 최소화하기 위한 대책도 마련했다. 출퇴근길 지체를 막기 위해 주요 공정은 야간에 집중하고, 저소음·저분진 공법을 적용해 인근 상인과 주민 피해를 줄이겠다고 약속했다.

이어 김 후보는 서울 청계·아현고가 철거에 따른 성공적인 도시 재생 사례를 언급하며 "단절됐던 보행로가 이어지고 고가에 가려졌던 상가가 제 모습을 찾으면 성남의 순환경제에 활기가 돌고, 원도심 상권이 더욱 살아날 것"이라고 전망했다.

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김 후보는 "시야는 시원하게, 경제는 활기차게! 막힘없는 산성대로와 탁 트인 성남의 미래를 반드시 만들겠다"며 시민들의 지지를 호소했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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