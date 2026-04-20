문화체육관광부 공모 사업 1건 추가 선정

국비 1억5000만원 추가 확보 쾌거

경북 성주군은 2026년 상반기 공연예술 분야 공모사업에서 잇달아 1건이 추가로 선정되는 성과를 거두었다고 밝혔다. 상반기에 이미 2건의 공모사업에 선정된 데 이어, 신규 공모사업이 추가로 선정되며 국비 1억 5000만원을 추가 확보했다.

이번에 선정된 사업은 지역 간 문화 소비 격차 해소와 지역민 문화 향유 기회 확대를 목표로 하는 콘텐츠 지역 유통 지원사업으로, 다양한 장르의 공연을 통해 군민들에게 수준 높은 문화 콘텐츠를 제공할 예정이다.

특히, 성주군은 기존 사업의 안정적인 운영 경험과 창의적인 기획력을 바탕으로 심사 과정에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다. 이를 통해 지역 공연예술의 지속적인 발전과 더불어 예술인들의 창작 활동 기반 확대에도 크게 이바지할 것으로 기대된다.

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선정된 각 사업은 하반기부터 순차적으로 추진되며, 예술회관 공연장을 중심으로 뮤지컬·오페라·연극 등 총 8개의 프로그램이 운영될 계획이다.

성주군 관계자는 "총 3건, 사업비 3억4000만원 규모의 공모사업 선정을 통해 다양한 문화예술 사업을 체계적으로 추진할 수 있는 기반을 마련하였다"며 "앞으로도 지역 문화예술 발전에 기여할 수 있도록 지속해서 노력하겠다"고 했다.

성주군 문화예술공연 [사진=성주군청 제공] AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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