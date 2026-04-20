패닉. 뮤직팜엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

듀오 패닉이 20년 만에 단독 무대로 돌아왔다.

싱어송라이터 이적과 래퍼 김진표로 구성된 패닉은 지난 16일부터 19일까지 LG아트센터 서울 LG시그니처홀에서 단독 콘서트 '패닉 이즈 커밍(PANIC IS COMING)'을 열었다고 뮤직팜엔터테인먼트가 20일 밝혔다.

이번 공연은 2006년 이후 20년 만에 성사된 무대로 총 4회 동안 5300여명의 관객을 동원했다. 40년 지기이자 결성 31년 차인 두 아티스트는 전 회차 매진을 기록했다.

뮤직팜에 따르면 패닉은 기획 단계부터 관객에게 색다른 경험을 안기는 데 힘썼다. 음향 설비와 시야를 고려해 전문 공연장을 선택하고 관객과 더 가까이서 호흡했다. 특히 무대 위 LED 스크린을 배제한 채 밴드 세션을 일렬로 배치해 아날로그 감성을 구현했다.

공연은 '오프닝 : 패닉 이즈 커밍(Opening : Panic Is Coming)'으로 시작했다. 전반부에는 조명의 명암을 활용한 모노톤 연출을 선보였다. 태엽장치 돌고래와 나선계단 무대에서는 흑백이 교차하는 조명이 곡의 서정적인 분위기를 극대화했다.

2부에서는 분위기를 반전시켰다. 강렬한 원색 조명 아래 '오기', '마마(Mama)', '벌레' 등 역동적인 곡들이 이어지자 관객들은 전원 기립해 호응했다.

멤버와 팬들의 감회도 남달랐다. 김진표는 무대 위에서 자신을 다시 무대로 이끈 이적에 감사를 전했다. 이적 역시 계속해서 좋은 무대를 만들겠다고 화답하며 40년 우정을 확인했다.

'달팽이' 무대에서는 색소폰과 피아노 반주에 맞춰 관객들이 떼창을 연출했다. 앙코르곡으로 '돌팔매'에 이어 대표곡 '왼손잡이'를 랩 버전으로 선보였다. 패닉은 총 24곡으로 2시간여의 축제를 마무리했다.

사회관계망서비스(SNS)에는 "라이브를 듣는 것만으로도 청춘이 복구되는 기분이었다"는 소감이 잇따랐다.

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뮤직팜 측은 "40년을 함께한 음악적 동반자인 두 사람이 패닉만의 정통성을 입증했다"며 "대중음악 시장에서 대체 불가능한 브랜드 가치를 다시 한번 각인시켰다"고 평가했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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