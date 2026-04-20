금융투자협회는 금투협과 17개 자산운용사 CEO들로 이뤄진 '한국 자산운용업계 NPK(New Portfolio Korea) 대표단'이 20일부터 24일까지 싱가포르와 중국 선전을 방문해 국부펀드 투자전략 및 인공지능(AI) 상용화 현장 등을 점검한다고 20일 밝혔다.

금투협과 17개 자산운용사 CEO들로 이뤄진 NPK 대표단 AD 원본보기 아이콘

황성엽 금투협 회장은 "글로벌 투자환경 변화와 미래산업 전환을 함께 읽는 것은 K-자본시장의 경쟁력 강화에 중요하다"며 "이번 방문이 국내 자산운용업계의 글로벌 네트워크를 넓히고 투자 시야를 확장하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

대표단은 먼저 싱가포르에서 싱가포르거래소, 테마섹 홀딩스, 세비오라 홀딩스, 그랩, 이스트 벤처스를 방문한다. 아시아 금융중심지 싱가포르의 자본시장 구조와 국부펀드의 장기 투자 전략, 스타트업·플랫폼 투자 생태계를 점검한다. 이와 함께 블룸버그를 통해 중동 정세가 글로벌 거시환경에 미치는 영향을 살펴보고 지정학 리스크에 대한 대응 방향도 함께 논의할 예정이다.

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중국 선전에서는 텐센트, 화웨이 등 주요 기술기업과 AI·로봇 분야 혁신기업인 유비테크, 팍시니 로보틱스, 엑스 스퀘어를 방문한다. 특히 휴머노이드 로봇, 자율주행, 무인 택시 등 기술 상용화 현장을 직접 확인하고 미래 성장산업의 투자 기회도 살펴볼 계획이다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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