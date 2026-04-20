EY한영, 감사 업무에 AI에이전트 전면 도입…업계 최초

2028년까지 감사 전 과정에

AI지원 체계 구축

EY한영이 국내 대형 회계법인 최초로 디지털 감사를 도입한 데 이어, 인공지능(AI) 에이전트를 회계감사 업무 전반에 도입했다고 20일 밝혔다.

EY한영은 여러 AI가 분담해 협력하는 멀티 에이전트 프레임워크를 EY 캔버스 감사 플랫폼에 내재화했다. 이 프레임워크는 마이크로소프트의 클라우드 및 AI 기술인 애저(Azure), 파운드리(Foundry), 패브릭(Fabric)을 기반으로 구축됐다. 2028년까지 감사 전 과정에 AI 지원 체계를 구축할 계획이다.

EY한영 관계자는 "AI 에이전트 도입으로 데이터 분석과 리스크 평가를 신속하고 정교하게 수행할 수 있게 됐다"며 "최신 감사 방법론과 프레임워크를 통해 전 영역을 포괄하는 감사 및 비감사 고객에게 확대 제공할 예정"이라고 밝혔다.

손동춘 EY한영 AI 감사 리더는 "AI 에이전트 도입으로 감사인은 반복 업무에서 벗어나 보다 전략적인 판단에 집중할 수 있게 됐다"며 "그동안 AI가 감사인을 돕는 보조 역할에 머물렀다면, 이번 도입은 AI와 사람이 한 팀으로 협업하는 감사 방식이 본격화되는 기점"이라고 말했다.

AD

이광열 EY한영 감사부문대표는 "AI 확산과 거래량 급증으로 감사 환경이 한층 복잡해지고 있는 가운데 EY한영은 AI 트랜스포메이션(AX)을 추진해 고객들의 혁신을 지원하고 있다"며 "AI 기반 감사는 더 높은 가치와 인사이트, 신뢰를 제공하는 새로운 표준이 될 것"이라고 강조했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>