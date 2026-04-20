이란군이 미군 군함을 무인항공기(UAV)로 공격했다고 이란 반관영 타스님 통신 등이 19일(현지시간) 보도했다.

이란 군사작전을 총괄하는 이란군 통합전투사령부(카탐 알 안비야)는 대변인을 통해 자국 선박을 나포한 미국에 대한 대응 차원에서 미군 군함을 타격했다고 주장했다.

호르무즈 해협의 선박들. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

다만 미군은 이란의 군함 타격 주장에 대한 입장을 밝히지 않아 이란군이 실제로 미국 군함을 드론으로 공격했는지는 확인되지 않고 있다. 타스님 통신은 미국과 이란 간 종전 협상에 영향력을 행사하고 있는 이란 혁명수비대를 대변하는 매체로 알려졌다.

미 중부사령부 등에 따르면 이날 미군은 오만만에서 이란 상선에 함포를 쏴서 나포했다.

앞서 이란 상선 나포 관련, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "미 해군 유도미사일 구축함 스프루언스호가 오만만에서 투스카(이란 화물선)를 가로막고 정지하라는 정당한 경고를 했으나 이란 선원들이 응하지 않았고 우리의 해군 군함이 기관실에 구멍을 내 멈추게 했다"며 "지금 미 해병대가 그 선박을 잡고 있다. 그 안에 뭐가 있는지 보고 있다"고 밝혔다.

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중부사령부는 해당 선박이 6시간 동안 미군의 경고를 무시하자 기관실을 비울 것을 명령한 뒤 함포를 쐈고, 미 해군이 승선해 함정을 장악했다고 밝혔다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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