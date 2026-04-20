"체계적 안전 경영 통해 기업가치 제고

김태진 GS건설 대표·최고안전전략책임자(CSSO·왼쪽)가 아파트 건설현장을 방문해 안전 점검을 하고 있다. GS건설 AD 원본보기 아이콘

GS건설은 김태진 대표·최고안전전략책임자(CSSO)가 취임 후 처음으로 대구와 경상북도 지역에 위치한 현장을 방문하며 안전 경영 행보에 나섰다고 20일 밝혔다.

김 대표는 지난 16~17일 대구와 경북지역에 위치한 GS건설 현장을 방문해 안전 상황을 점검하고, 근로자들과 소통의 시간을 가졌다. 앞서 GS건설은 지난달 정기주주총회에서 김 대표를 안전 분야 대표이사로 선임하며 허윤홍·김태진 2인 각자 대표이사로 전환했다.

아울러 지난 1일 GS건설은 CSSO 산하 조직을 안전에 대한 전략을 담당하는 부서와 현장의 안전을 지원하는 운영 부서로 분리해 전문성을 높였다. 안전에 대한 전략을 강화해 회사의 중장기 안전 관리의 방향성과 실행력을 동시에 도모한 것이 특징이다.

또 외부전문기관의 정기적인 안전보건 컨설팅을 통해 전사의 안전 수준을 객관적으로 진단하고, 이를 바탕으로 도출한 개선 과제를 단계적으로 실행해 나갈 계획이다. 경기도 용인시에 위치한 '안전혁신학교'를 재정비하고, 기존 직무별 전문 안전교육과 체험형 교육을 확대 적용해 현장의 안전 의식 제고 및 대응 역량을 강화한다는 방침이다.

안전 관리 체계도 강화한다. 착공 초기 단계부터 일반 및 기술 안전 사항 검토를 강화하고, 이후 주기적인 내부 심사 및 점검을 확대해 현장 간 안전수준의 편차를 줄인다. 이를 통해 전반적인 현장 안전수준의 상향 평준화를 추진한다. 협력사 안전진단 컨설팅 지원 등도 진행한다.

GS건설 관계자는 "안전은 단순히 관리 항목이 아닌 기업의 지속가능성과 직결되는 핵심 경쟁력"이라며 "조직, 제도, 실행을 아우르는 체계적인 안전 경영을 통해 기업가치 제고를 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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한편, GS건설은 2024년부터 시작한 전체 임원 참석 '안전점검의 날' 행사가 3년 차에 들어섰다고 전했다. GS건설 '안전점검의 날'은 매월 첫째 주 대표이사를 비롯해 전 사업본부 임원들이 국내 전 현장을 방문해 현장을 점검하고, 필요시 분야별 전문적인 지원을 하는 행사다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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