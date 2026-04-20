IBK기업은행 전무이사에 유일광 전 부행장 선임

IBK기업은행이 신임 전무이사(수석부행장)에 유일광 전 부행장을 선임했다.

기업은행은 20일 이 같은 인사를 단행했다고 밝혔다. 유 전무는 1994년 입행 이후 약 30년간 바른경영실장, 경영지원그룹장, 개인고객그룹장 등 주요 보직을 거치며 경영과 영업 전반에서 경험을 쌓아온 인물이다. 은행 내부에서는 실무 역량과 조직 장악력, 정책 이해도를 두루 갖춘 인사로 평가된다.

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특히 개인고객그룹장 재임 당시 개인 금융비용 부담 완화 정책을 추진하며 정부의 포용금융 기조에 대응했고, 경영지원그룹장 시절에는 인적 역량 강화와 조직 활력 제고를 통해 내부 경쟁력 개선에 기여한 것으로 알려졌다. 기업은행 관계자는 "유 전무는 소통 기반 리더십으로 내부 신망이 두텁고, 대내외 현안에 대한 이해도가 높다"며 "생산적 금융 확대 등 정책적 역할과 은행의 지속가능한 성장 과제를 동시에 이끌 적임자"라고 밝혔다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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