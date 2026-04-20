제론셀베인, PDRN 기반 구강케어 제품 '이튼케어' 선보여…오랄 시장 확장 나서

전문의약품 제조 기업 제론셀베인이 구강 케어 제품 라인업 확대에 나섰다. 회사는 20일 폴리데옥시리보뉴클레오타이드(PDRN)를 활용한 신제품 '이튼케어'를 출시했다고 밝혔다.

이번 신제품은 제론셀베인이 보유한 특허 기술인 '프리즘 테크놀로지 나노 PDRN(Prism Technology Nano PDRN)'을 기반으로 개발됐다. 해당 기술을 통해 크기가 작고 균일한 고순도 PDRN 원료를 적용했으며, 이를 바탕으로 구강 케어 시장에서 새로운 성장 기회를 모색한다는 계획이다.

제품 개발에는 치과 분야에서 축적된 연구 경험이 반영됐다. 제론셀베인은 민감한 구강 환경은 물론 일상적인 관리까지 아우르는 '오랄 밸런스 컨디셔닝' 개념을 적용해 제품을 설계했다.

특히 서울대학교 치과의사회와의 공동 개발을 통해 치과 치료 이후 변화된 구강 상태에도 적합하게 사용할 수 있도록 했다. 민감해진 구강 환경에서도 일상적으로 활용 가능하도록 설계된 점이 특징이다.

'이튼케어 구강피디알엔'은 단계적으로 구강 환경을 관리할 수 있는 구조를 채택했다. PDRN 성분이 구강 회복 환경 조성을 유도하고, 트레할로스(Trehalose)가 세포막과 단백질을 보호해 환경 안정화를 돕는다. 여기에 구강 유산균을 더해 미생물 균형 유지까지 고려했다.

또한 단일 균주가 아닌 복합 균주 구성을 적용해 ▲구강 환경 정착 ▲잇몸 및 점막 상태 개선 ▲점막 안정 ▲민감 환경 균형 등 네 가지 기능을 반영했다. 이를 통해 마이크로바이옴 기반의 구강 관리까지 포함했다는 것이 회사 측 설명이다.

김덕규 제론셀베인 대표는 "이번 제품은 치과 치료 이후에도 지속적으로 이어질 수 있는 구강 관리 방법에 대한 고민에서 시작됐다"며 "전문 연구 성과를 일상적인 관리 루틴으로 확장한 결과물"이라고 말했다.

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이어 "최근 구강 케어 시장이 기능성과 프리미엄 중심으로 재편되고 있는 만큼, 이번 제품을 통해 치과 치료 전후 관리뿐 아니라 일상적인 구강 컨디션 관리 시장까지 공략을 확대할 것"이라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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