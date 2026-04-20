20일부터 사전 예약 시작

최대 5년 무상 AS 제공

중국 스마트 홈 가전업체 로보락이 2026년 플래그십 로봇청소기 'S10 맥스V 슬림'을 오는 23일 국내 시장에 출시한다.

이번 신제품은 초슬림 설계와 고도화된 인공지능(AI) 기반 청소 기능을 결합한 프리미엄 모델이다. 높이 7.95㎝의 낮은 공간까지 자유롭게 진입 가능하며, 어댑트리프트 섀시 3.0 시스템을 적용해 이중 문턱 기준 최대 8.8㎝까지 넘을 수 있어 끊김이 없는 청소를 지원한다.

로보락 초슬림 플래그십 로봇청소기 'S10 맥스V 슬림'. 로보락 AD 원본보기 아이콘

주행 성능도 한층 높아졌다. AI 기반 내비게이션 시스템인 스타사이트™ 자율 주행 시스템 2.0을 탑재해, 고정밀 라이다(LiDAR)와 3D ToF(비행시간 거리측정) 센서를 기반으로 공간을 입체적으로 인식한다. 이를 통해 더욱 빠르고 정교한 매핑을 구현하며, 케이블·가구·반려동물 등 300여 종 이상의 장애물을 식별해 안정적인 주행이 가능하다.

아울러 최대 3만6000㎩의 강력한 흡입력을 제공하며, 버티빔™ 측면 장애물 회피 기술을 적용해 더욱 정밀한 위치 인식이 가능하다. 도크에는 로보락의 자동 도킹 시스템이 적용돼 먼지 비움부터 유지 관리까지 '핸즈프리' 청소 경험을 선사하며, 100℃ 온수 세척 기능으로 물걸레를 위생적으로 관리할 수 있다.

'S10 맥스V 슬림'은 글로벌 인증기관 UL 솔루션즈의 사물인터넷(IoT) 보안 평가에서 최고 등급인 '다이아몬드' 인증을 획득했다.

로보락은 20일 네이버 쇼핑 라이브를 통해 단 한 시간만 사전 예약 판매를 진행하며, 23일부터 온라인 전 채널에서 정식 판매를 진행한다. 출시를 기념해 특별 가격 혜택과 함께, 라이브 방송 구매 고객에게는 전용 액세서리 키트 증정 및 포토 리뷰 이벤트 등 다양한 프로모션 혜택을 제공할 예정이다. 구매 고객에게는 기본 2년 무상 보증에 추가 3년 연장 혜택을 더해 최대 5년간 무상 A/S를 지원한다.

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로보락 관계자는 "S10 맥스V 슬림은 초슬림 설계와 차세대 3D 인식 기술을 결합해 한층 정교한 주행 성능을 구현한 제품"이라며 "앞으로도 혁신 기술을 바탕으로 프리미엄 로봇청소기 시장의 리더십을 이어갈 것"이라고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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