한국거래소는 정은보 이사장이 오는 22일 '2026 아시아·오세아니아거래소연맹(AOSEF) 연차총회'에 참석한다고 20일 밝혔다.

정은보 한국거래소 이사장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번 AOSEF 연차총회에서는 아시아 주요 거래소 대표들이 자본시장 발전 방향 및 거래소 간 협력 강화 방안에 대해 논의하고, 글로벌 자본시장 환경 변화에 대한 공동 대응 방안을 모색한다.

정 이사장은 21일엔 홍콩에서 주요 기관투자자를 대상으로 한국증시 글로벌 로드쇼를 개최한다. 아태지역 금융허브인 홍콩에서 해외 투자자를 대상으로 한국 자본시장 제도 개선 성과를 설명하고, 한국 증시에 대한 관심과 참여를 확대하기 위해 마련할 계획이다.

정 이사장은 23일엔 기술·혁신기업 중심의 시장을 운영하고 있는 선전거래소를 방문한다. 양 거래소간 협력 방안과 자본시장 경쟁력 제고를 위한 전략 및 시장 운영 전반에 대해 의견을 교환할 방침이다.

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정 이사장은 "아시아 주요 거래소와의 네트워크를 강화하고, 글로벌 자본시장에서의 경쟁력을 한층 높여 나가겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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