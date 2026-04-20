반도체·모빌리티·친환경 소재 총망라

글로벌 포트폴리오 강화

롯데케미칼이 아시아 최대 플라스틱 산업 전시회인 차이나플라스 2026에 참가해 고부가 스페셜티 소재 경쟁력을 앞세운 미래 사업 포트폴리오를 공개한다.

차이나플라스 2026 롯데케미칼 부스 조감도. 롯데케미칼 AD 원본보기 아이콘

롯데케미칼은 21일부터 24일까지 중국 상하이에서 열리는 이번 전시회에서 '지속적인 성장 추진력(Forward Momentum)'을 주제로 전시관을 운영한다고 밝혔다.

이번 전시는 ▲고성능 기술(High-Performance Tech) ▲산업 혁신 지원(Empowering Industry) ▲첨단 모빌리티(Advanced Mobility) ▲스마트 생활(Smart Living) ▲지속가능 소재(Sustainable Materials) 등 5개 테마 존으로 구성됐다.

고성능 기술 존에서는 IT·반도체 산업에 적용되는 고기능성 소재가 전면에 배치된다. 반도체 공정용 ESD(정전기 방전, Electrostatic Discharge) 방지 소재와 TMAH(테트라메틸암모늄하이드록사이드)를 비롯해 초소형 카메라 모듈과 스마트워치에 적용된 Super EP(고기능 엔지니어링 플라스틱) 소재가 처음 공개된다. 해당 소재는 향후 피지컬 AI(물리 기반 인공지능)와 항공·우주 산업으로의 확장이 기대되는 차세대 고기능 소재다.

산업 혁신 지원 존에서는 산업 전반에 적용되는 기능성 소재 솔루션이 소개된다. 방탄조끼용 PE(폴리에틸렌), 절연체 필름·주사기·방수 시트용 PP(폴리프로필렌), 태양광 패널용 EVA(에틸렌비닐아세테이트), 전자회로기판 케이스용 난연 ABS(아크릴로니트릴부타디엔스티렌) 등 다양한 제품군이 전시된다.

첨단 모빌리티 존에서는 모빌리티 소재 경쟁력이 강조된다. 자율주행과 전장화 흐름에 대응한 외장 소재와 컬러 디자인 솔루션을 비롯해, 동박, 양극박, 분리막용 소재, 전해액 유기용매 등 리튬이온 배터리 핵심 소재가 함께 공개된다. 이와 함께 배터리 화재 확산을 억제하는 난연 소재와 운송·보관용 트레이 소재도 선보인다.

스마트 생활 존에서는 생활 밀착형 소재가 전시된다. HDPE(고밀도 폴리에틸렌), EPP(발포 폴리프로필렌), PET(고투명 폴리에틸렌테레프탈레이트) 계열 소재를 비롯해 로봇청소기 물통용 고투명·내화학 ABS, HVAC fan(공조 시스템용 팬)에 적용되는 SAN/GF(스티렌아크릴로니트릴/유리섬유 강화 소재), 세탁기 외장용 무도장 컬러 솔루션 등 다양한 적용 사례가 포함됐다.

지속가능 소재 존에서는 폐플라스틱을 물리적·화학적으로 재활용한 고품질 리사이클 소재와 함께, 롯데정밀화학의 셀룰로스 계열 고기능 소재도 소개된다.

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롯데케미칼 관계자는 "고기능성 소재 기술력과 글로벌 공급망 경쟁력을 기반으로 미래 성장 산업 포트폴리오를 지속 확대하고 있다"며 "고객 맞춤형 솔루션 제공을 통해 중국 시장에서 입지를 강화하고 글로벌 스페셜티 사업 확장을 가속화하겠다"고 밝혔다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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