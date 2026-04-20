연구개발·주거·문화 아우르는 개발

서울 동대문구(구청장 이필형)가 홍릉 일대의 미래 발전 방향을 다시 설계하기 위한 용역에 착수한다.

동대문구는 최근 정책 환경이 빠르게 바뀐 홍릉 일대를 겨냥해 '홍릉 일대 지역거점 발전전략 구상 용역'을 시작한다고 20일 밝혔다. 연구개발과 기술사업화 거점으로 자리 잡아 온 홍릉에 공공주택 공급 논의까지 더해지면서, 개별 부지 단위 대응을 넘어 지역 전체의 그림을 다시 짜겠다는 취지다.

홍릉 일대 위치도. 동대문구 제공. AD 원본보기 아이콘

홍릉 일대는 대학과 연구기관이 촘촘히 모인 동북권 대표 연구개발 집적지다. 2020년 8월 서울 홍릉 강소연구개발특구로 지정된 뒤 성북구·동대문구 일대 1.36㎢를 중심으로 디지털 헬스케어 분야를 특화해 왔다. 고려대와 경희대, KIST가 핵심 기관으로 참여하고 있다. 서울시는 2026년부터 2030년까지 5년간 200억원 안팎을 투입해 홍릉 강소특구 2단계 사업을 추진할 계획이다.

변수는 주택 공급 정책이다. 정부는 지난 1월 29일 발표한 '도심 주택공급 확대 및 신속화 방안'에서 공공시설 이전을 통한 후보지로 '동대문구 일원 1500호'를 제시했다. 이에 따라 한국국방연구원 부지 등 주요 국공유지의 이전과 활용 방향을 지역 전체 맥락 속에서 검토해야 할 필요성이 커졌다.

구는 단순히 한 필지의 개발 방향을 정하는 데 그치지 않고 홍릉의 연구개발 기능과 주거 수요, 지역 산업, 생활 인프라가 공존할 방안을 함께 들여다볼 방침이다.

이번 용역에서는 홍릉 일대의 지역 여건과 개발 환경 변화를 종합 분석하고, 한국국방연구원과 한국경제발전전시관 등 주요 부지의 활용 방향을 검토한다. 상위 계획과의 정합성을 따지면서 연구개발과 주거, 문화 기능이 서로 충돌하지 않고 시너지를 낼 수 있는 발전전략을 도출하는 데 초점을 맞춘다. 대학·연구기관·공공기관이 참여하는 협력체계 구축 방안도 담는다.

한국경제발전전시관이 들어선 글로벌지식협력단지는 옛 KDI 부지가 교육·전시 공간으로 재편된 사례다. 홍릉의 기존 자산을 도시의 미래 자원으로 확장하는 참고 모델로 함께 살핀다.

구가 그리는 홍릉의 방향은 연구개발과 산업, 문화, 생활이 따로 움직이지 않는 복합 거점에 가깝다. 홍릉은 강소특구를 중심으로 디지털 헬스케어 생태계를 키워왔고, 구는 이를 서울약령시와 잇는 한방·그린바이오 협력 모델로 넓혀가겠다는 구상도 이어왔다.

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이필형 동대문구청장은 "홍릉은 역사와 대학, 연구기관, 산업 기반이 함께 모인 동대문구의 중요한 자산"이라며 "변화하는 정책 환경에 맞는 발전 방향을 미리 준비해 지역의 강점을 살린 지속 가능한 성장 기반을 만들겠다"고 말했다.

구는 이번 용역 결과를 바탕으로 민관 거버넌스를 구축하고, 홍릉 일대를 동북권을 대표하는 미래도시 거점으로 키워나갈 계획이다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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