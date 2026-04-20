차량 개발·부품공급 체계 공동 구축

오토노머스에이투지는 KG모빌리티 KG모빌리티 close 증권정보 003620 KOSPI 현재가 4,190 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,360 2026.04.20 개장전(20분지연) 관련기사 KGM, '2026 UCI MTB 월드시리즈' 파트너십 체결 KG그룹, 1위 직영 중고차 플랫폼 '케이카' 품는다 KGM, 양평 고로쇠축제서 무쏘·무쏘EV 선보여 전 종목 시세 보기 (KGM)와 KGM커머셜과 '레벨 4' 자율주행 차량과 핵심 부품 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

오토노머스에이투지는 KG모빌리티(KGM)와 KGM커머셜과 '레벨 4' 자율주행 차량과 핵심 부품 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다. KGM (왼쪽부터), KGMC , 황기영 KGM , 오토노머스에이투지 , KGMC , 오토노머스에이투지 , 오토노머스에이투지 가 기념촬영하고 있다. 에이투지 AD 원본보기 아이콘

이들은 ▲전기버스 기반 레벨4 자율주행 구현을 위한 부품 공동 개발 ▲레벨4 자율주행 부품의 안정적 공급 체계 구축 ▲레벨4 자율주행 기술 고도화 ▲레벨4 자율주행 차량 성능인증 취득 ▲성능인증 기반 후속 사업 및 매출 창출 등에 협력한다.

공동협의체를 구성하여 개발 일정, 기술 협력 범위, 사업화 전략 등을 구체화하고 실질적인 성과를 도출하는 데 집중할 계획이다.

에이투지는 레벨4 자율주행 소프트웨어와 차량 제어 및 운영 기술, 국내 최대 규모의 도심 실증 데이터 기반으로 자율주행 시스템 개발과 차량 통합을 주도한다. 향후 3사가 개발할 차량 플랫폼에 기술을 적극 적용해 실제 운행 환경에서의 안정성과 완성도를 제고한다.

KGM은 스포츠유틸리티차(SUV) 및 전기차 개발 역량을 기반으로 차량 설계 및 생산 기술을 담당하며 자율주행 차량 양산을 위한 기반 플랫폼을 제공한다. KGMC는 상용차와 전기버스 분야에서 축적한 기술력으로 자율주행 버스 플랫폼 개발과 차량 적용을 맡아 실제 운송 환경에 최적화된 차량 구현을 지원한다.

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한지형 에이투지 대표는 "전기버스와 상용차 분야는 레벨4 자율주행 기술이 가장 빠르게 상용화될 수 있는 영역"이라며 "국내 완성차 제조 역량과 에이투지의 자율주행 기술력을 결합하는 이번 협력을 통해 양산형 자율주행 모델을 빠르게 구축하고, 레벨4 자율주행 상용화와 글로벌 확산을 지속해가겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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